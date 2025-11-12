EuroMedic partnerem medycznym GKS Katowice
Grupa EuroMedic rozpoczęła współpracę z GKS Katowice. Jako partner medyczny będzie wspierać zawodników wielu sekcji – w tym piłki nożnej mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn oraz hokeja – w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej.
2025-11-12, 12:14

Sport to pasja, ale także ogromne obciążenie dla organizmu. Cieszymy się, że jako EuroMedic możemy zadbać o zdrowie zawodniczek i zawodników GKS-u Katowice i wspierać ich w utrzymaniu doskonałej formy. Naszym celem jest nie tylko skuteczne leczenie, ale także profilaktyka, która pozwala uniknąć kontuzji i cieszyć się grą jak najdłużej – mówi dr Tomasz Ludyga, prezes Szpitala EuroMedic.

Grupa EuroMedic od 25 lat towarzyszy Pacjentom w ich drodze do zdrowia, łącząc nowoczesną diagnostykę, doświadczenie i empatyczną opiekę. W placówkach Grupy – od Szpitala EuroMedic, przez Praktykę Lekarzy Rodzinnych Remedium, po przychodnie specjalistyczne, jak EuroMedic Dental  – otrzymać można kompleksową i specjalistyczną pomoc w wielu dziedzinach medycyny.

W tym roku szpital powiększył się o nowe skrzydło, w którym mieści się m.in. nowoczesny oddział ortopedyczny. To właśnie tu, w oparciu o zaawansowaną diagnostykę obrazową i doświadczenie zespołu specjalistów, prowadzona będzie opieka nad zawodnikami GKS Katowice.

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z klubem, który od lat budzi emocje i inspiruje mieszkańców Katowic. To dla nas nie tylko zaszczyt, ale i odpowiedzialność – dbać o zdrowie sportowców reprezentujących nasze miasto – dodaje dr Ludyga.

KONTAKT / AUTOR
Justyna Bakalarska
ZAŁĄCZNIKI
1200x630.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Koncept Team
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.