EuroMedic partnerem medycznym GKS Katowice

– Sport to pasja, ale także ogromne obciążenie dla organizmu. Cieszymy się, że jako EuroMedic możemy zadbać o zdrowie zawodniczek i zawodników GKS-u Katowice i wspierać ich w utrzymaniu doskonałej formy. Naszym celem jest nie tylko skuteczne leczenie, ale także profilaktyka, która pozwala uniknąć kontuzji i cieszyć się grą jak najdłużej – mówi dr Tomasz Ludyga, prezes Szpitala EuroMedic.

Grupa EuroMedic od 25 lat towarzyszy Pacjentom w ich drodze do zdrowia, łącząc nowoczesną diagnostykę, doświadczenie i empatyczną opiekę. W placówkach Grupy – od Szpitala EuroMedic, przez Praktykę Lekarzy Rodzinnych Remedium, po przychodnie specjalistyczne, jak EuroMedic Dental – otrzymać można kompleksową i specjalistyczną pomoc w wielu dziedzinach medycyny.

W tym roku szpital powiększył się o nowe skrzydło, w którym mieści się m.in. nowoczesny oddział ortopedyczny. To właśnie tu, w oparciu o zaawansowaną diagnostykę obrazową i doświadczenie zespołu specjalistów, prowadzona będzie opieka nad zawodnikami GKS Katowice.

– Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z klubem, który od lat budzi emocje i inspiruje mieszkańców Katowic. To dla nas nie tylko zaszczyt, ale i odpowiedzialność – dbać o zdrowie sportowców reprezentujących nasze miasto – dodaje dr Ludyga.